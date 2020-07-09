أتلانتا يحقق انتصاره التاسع على التوالي وروما يضع حدا لهزائمه

واصل فريق أتلانتا موسمه الرائع بفوزه 2-صفر على سامبدوريا يوم الأربعاء ليحقق انتصاره التاسع على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم ويتقدم للمركز الثالث، في حين وضع روما المتأزم حدا لثلاث هزائم متتاليية بالفوز 2-1 على ضيفه بارما.

وعانى أتلانتا، صاحب أقوى هجوم في البطولة ليتغلب على سامبدوريا المهدد بالهبوط حتى أرسل روسلان مالينوفسكي ركلة ركنية عند القائم البعيد وقفز رفائيل تولوي أعلى من اثنين من المدافعين ليضعها في المرمى في الدقيقة 75.

وأضاف البديل لويس موريل الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق ليحرز هدفه التاسع في الموسم بعد مشاركته بديلا، لكن اللاعب الكولومبي لم يحتفل بهدفه في فريقه السابق.

Atalanta 2 Sampdoria 0 pic.twitter.com/d6eCWZ1bHG — Golesplus (@golesplus) July 8, 2020

وطُرد المخضرم كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا قبل الهدف الأول مباشرة بعدما نفد صبر الحكم من اعتراضه المستمر.

ويملك أتلانتا 66 نقطة من 31 مباراة متقدما بنقطتين على إنتر ميلان، الذي سيزور فيرونا يوم الخميس، ويتأخر بفارق نقطتين فقط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

وسيخوض مباراته المقبلة خارج ملعبه أمام يوفنتوس المتصدر برصيد 75 نقطة يوم السبت المقبل.

ويحتل سامبدوريا المركز 16 برصيد 32 نقطة متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط.

استفاقة روما

وفي مباراة أخرى، وضع روما المتأزم حدا لثلاث هزائم متتالية في الدوري الإيطالي بالفوز 2-1 على ضيفه بارما الذي استشاط غضبا عقب حرمانه من ركلة جزاء قرب النهاية.

وتقدم بارما عندما سقط أندرياس كورنيليوس داخل منطقة الجزاء، واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد مراجعة اللعبة في شاشة خارج الملعب ونفذها يوراي كوتسكا بنجاح.

وأدرك هنريخ مخيتاريان التعادل لصاحب الأرض بعد تمريرة برونو بيريز العرضية قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وحسم جوردان فريتو انتصار روما صاحب المركز الخامس بتسديدة بعيدة المدى قبل مرور ساعة.

وقال أليساندرو لوكاريلي المدير العام لبارما "لا أفهم كيف لم تُحتسب ركلة الجزاء.. لا يمكن أن نتقبل هذا النوع من الأخطاء. تتم معاقبتنا بسبب قرارات الحكام".