فوز تشلسي وتعادل أرسنال وليستر.. صراع المراكز الأوروبية يحتدم في الدوري الإنجليزي

عزز نادي تشلسي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه المهم على كريستال بالاس، في حين تراجع ليستر سيتي إلى المركز الرابع بعد تعادله مع أرسنال في قمة مواجهات المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنقذ مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي فريقه من الخسارة أمام مضيفه أرسنال، وبادر بيير إمريك أوباميانغ بالتسجيل للنادي اللندني في الدقيقة 21، وانتظر ليستر إلى غاية الدقيقة 84 لتحقيق التعادل.

وارتفع رصيد ليستر بهذا التعادل إلى 59 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن تشلسي الذي فاز في وقت سابق على كريستال بالاس، في حين رفع أرسنال رصيده إلى 50 نقطة وبقي في المركز السابع.

تقدم تشلسي في الدقيقة السابعة بهدف من الفرنسي أوليفيه جيرو، وضاعف كريستيان بوليسيش النتيجة في الدقيقة 20، قبل السماح لبالاس بالعودة في النتيجة بهدف في الدقيقة 34 عبر ويلفريد زاها.

وفي الدقيقة 71 بدا أن البديل تامي أبراهام قد قتل المباراة لصالح تشلسي بعد أن سجل بتسديدة منخفضة، لكن بالاس رد في غضون دقيقة واحدة بهدف كريستيان بنتيكي بعد عمل رائع من باتريك فان انهولت.