فتح باب الرحيل للكولومبي.. نقاش بين زيدان وخاميس

في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، كشف مدرب الملكي زين الدين زيدان أنه ترك الكولومبي خاميس رودريغيز خارج تشكيلة الفريق، بطلب منه.

ولكن ما لم يقله المدرب الفرنسي أن هناك نقاشا حصل بين الرجلين قبل المباراة، وسأل الدولي الكولومبي "زيزو" عن أسباب عدم منحه دقائق لعب أكثر.

وطلب خاميس مبررات لكونه أصبح في المركز الخامس في خيارات زيدان، بعد البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والإسبانيين إيسكو وأسنسيو.

وعبّر خاميس عن استيائه، وتوافق مع زيدان على البقاء خارج التشكيلة لأنه غير مستعد نفسيا للجلوس مباراة أخرى على دكة البدلاء.

ولا يريد الملكي أي هفوات قد تؤثر على رحلته لانتزاع لقب الليغا من برشلونة، ويبدو أن خاميس خارج حسابات الفريق ولن يشارك مجددا في أي من المباريات الأربع المتبقية.

ويحاول الريال البحث عن صفقة مرضية لبيع خاميس (28 عاما) الذي ينتهي عقده مع الفريق العام المقبل.

وتقدم فريقا أتلتيكو مدريد ونابولي بعرضين لضم اللاعب الصيف الماضي، لكن الميرينغي رفضهما.

وقدم خاميس كل ما يملك من إمكانات لإقناع زيدان، لكنه أخفق في ذلك، فالمدرب الفرنسي يبحث عن نوعية أخرى من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات دفاعية وبدنية، وهذا ما يفتقده خاميس الذي بات قاب قوسين من الرحيل.