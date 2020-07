شاهد.. لاعب توتنهام اعتدى على مشجع فأُوقف وغُرم

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف 4 مباريات على إيريك داير لاعب توتنهام، إلى جانب تغريمه 40 ألف جنيه إسترليني (50 ألف دولار).

واتهم الاتحاد داير (26 عاما) بالسلوك غير اللائق، بسبب تصرفه عقب المباراة التي خسرها توتنهام أمام نورويتش سيتي بضربات الترجيح في 4 مارس/آذار في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

فقد أظهرت التسجيلات المصورة داير وهو يصعد للمدرجات لمواجهة مشجع، ووجه له تعليقات وإيماءات مسيئة.

واستند دفاع داير إلى أنه كان قلقا بشأن شقيقه الأصغر باتريك، حيث إنه كان يجلس خلف ذلك المشجع وتورط في مشاجرة معه.

وقال داير إن أفعاله لم تتضمن توجيه تهديد، لكن الاتحاد الإنجليزي ذكر في بيان أن لجنة مستقلة خلصت إلى أن "تصرف إيريك داير حمل تهديدا".

وسيغيب داير بذلك عن أربع من المباريات الخمس المتبقية لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، الذي يختتم في 26 الجاري.

Tottenham midfielder #EricDier has been issued a four-match ban and fined £40,000 for confronting a fan in the stands after a match in March. The incident took place after the #Spurs were knocked out of the #FACup at by Norwich. #Tottenham #football pic.twitter.com/FnHvazBGGw

— Alkass Digital (@alkassdigital) July 8, 2020