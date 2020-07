شاهد.. "عضة سواريز" تظهر مجددا في الدوري الإيطالي

سقط نادي لاتسيو أمام مضيفه ليتشي وتعرض للخسارة الثانية على التوالي وخسر نقاطا ثمينة في صراعه على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهت المواجهة بهزيمة لاتسيو 2-1 ليتجمد رصيده عند 68 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

وشهدت المواجهة حادثة غريبة في لحظاتها الأخيرة، حين قام مدافع لاتسيو باتريك غابارون بعض كتف لاعب ليتشي جيوليو دوناتي.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz

واضطر الحكم للعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لمشاهدة اللقطة قبل أن يقرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه غابارون.

ويواجه اللاعب الإسباني -خريج أكاديمية برشلونة- خطر التعرض لعقوبة قاسية بعد تصرفه الطائش.

🗓️ #OnThisDay in 2014: Luis Suarez lost his balance and hit his face against Giorgio Chiellini, leaving a small bruise on his cheek and a strong pain in his teeth.pic.twitter.com/acqttUYY5V

— thesportsman (@TheSportsman) June 24, 2020