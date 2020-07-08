شاهد.. "عضة سواريز" تظهر مجددا في الدوري الإيطالي

سقط نادي لاتسيو أمام مضيفه ليتشي وتعرض للخسارة الثانية على التوالي وخسر نقاطا ثمينة في صراعه على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وانتهت المواجهة بهزيمة لاتسيو 2-1 ليتجمد رصيده عند 68 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن يوفنتوس المتصدر.
وشهدت المواجهة حادثة غريبة في لحظاتها الأخيرة، حين قام مدافع لاتسيو باتريك غابارون بعض كتف لاعب ليتشي جيوليو دوناتي.
واضطر الحكم للعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لمشاهدة اللقطة قبل أن يقرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه غابارون.
ويواجه اللاعب الإسباني -خريج أكاديمية برشلونة- خطر التعرض لعقوبة قاسية بعد تصرفه الطائش.
وتعيد هذه اللقطة إلى الأذهان عضة مهاجم أورغواي لويس سواريز لمدافع إيطاليا جورجيو كيليني خلال كأس العالم التي جرت في البرازيل عام 2014.