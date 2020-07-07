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شاهد.. 5 أرقام قياسية يصعب تحطيمها في كرة القدم

التركي هاكان شوكور (يسار) صاحب أسرع هدف في نهائيات كأس العالم (غيتي)
التركي هاكان شوكور (يسار) صاحب أسرع هدف في نهائيات كأس العالم (غيتي)
7/7/2020

تتساقط الأرقام القياسية أمام إنجازات عدد من لاعبي كرة القدم في مختلف الدوريات والمسابقات الكبرى، غير أن عددا من الأرقام يبدو أنها ستصمد طويلا قبل أن يتكّمن أحد اللاعبين من تحطيمها.

ورصد موقع 90 دقيقة في نسخته الفرنسية قائمة بخمسة أرقام قياسية سيكون من الصعب معادلتها أو التفوق عليها خلال السنوات القادمة.

أكبر عدد من الأهداف في سنة ميلادية

يعتر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ملك الأرقام القياسية بفصل مهاراته الاستثنائية، غير أنه يحتفظ برقم فريد بتسجيله 91 هدفا سنة 2012، منها 79 مع نادي برشلونة و12 مع منتخب الأرجنتين.

وأحرز ميسي هذا العدد الهائل من الأهداف في قمة توهجه مع نادي برشلونة الذي بسط سيطرته على البطولات المحلية والأوروبية في تلك الفترة.

هدف من أبعد مسافة

يحتفظ بهذا الرقم حارس أستون فيلا أسمير بيغوفيتش بفضل هدفه في مرمى ساوثامبتون خلال مواجهة الفريقين في مايو/أيار 2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الحارس البوسني الهدف بعد أن أرسل كرة طويلة سكنت شباك الحارس المنافس بعد قطعها 91 مترا.

الحارس الهداف

لا شك في أن أول حارس قد يتبادر إلى ذهنك هو حارس باراغواي خوسيه لويس تشيلافرت، ولكن رغم أهدافه الغزيرة ومهارته في تنفيذ الركلات الحرة يحتل تشيلافيرت المركز الثاني في قائمة أكثر حراس المرمى تهديفا برصيد 67 هدفا.

ويحتل صدارة هذه القائمة البرازيلي روجيرو سيني الذي سجل 131 هدفا ما بين 1997 و2015 مع نادي ساوباولو البرازيلي.

جدار في كأس العالم

خطف حارس المنتخب الأميركي تيم هوارد الأنظار خلال كأس العالم التي جرت في البرازيل عام 2014.

وحقق هوارد رقما غير مسبوق خلال مباراة ثمن النهائي ضد المنتخب البلجيكي بتصديه لـ16 محاولة، غير أن ذلك لم يكن كافيا فقد تأهلت بلجيكا بعد وزها 2-1 في الوقت الإضافي.

أسرع أهداف المونديال

يحتفظ المهاجم التركي هاكان شوكور بهذا الرقم بفضل هدفه في بطولة كأس العالم التي جرت في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

وأحرز شوكور الهدف في مرمى كوريا الجنوبية بعد 10.89 ثوان من انطلاق مباراة تحديد المركز الثالث التي انتهت لصالح الأتراك 3-2.

المصدر : مواقع إلكترونية

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