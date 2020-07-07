شاهد.. 5 أرقام قياسية يصعب تحطيمها في كرة القدم

وأحرز الحارس البوسني الهدف بعد أن أرسل كرة طويلة سكنت شباك الحارس المنافس بعد قطعها 91 مترا.
الحارس الهداف
لا شك في أن أول حارس قد يتبادر إلى ذهنك هو حارس باراغواي خوسيه لويس تشيلافرت، ولكن رغم أهدافه الغزيرة ومهارته في تنفيذ الركلات الحرة يحتل تشيلافيرت المركز الثاني في قائمة أكثر حراس المرمى تهديفا برصيد 67 هدفا.
ويحتل صدارة هذه القائمة البرازيلي روجيرو سيني الذي سجل 131 هدفا ما بين 1997 و2015 مع نادي ساوباولو البرازيلي.
جدار في كأس العالم
خطف حارس المنتخب الأميركي تيم هوارد الأنظار خلال كأس العالم التي جرت في البرازيل عام 2014.
🧤 Has there been a better goalkeeping performance in #WorldCup history? 🤔
قد تكون كرة القدم من بين أسهل الرياضات وأبسطها من حيث القوانين وضوابط اللعبة، فما عليك إلا تسجيل أهداف في مرمى منافسك وعدم استقبال أهداف في مرماك لتضمن الفوز، غير أن هذا المبدأ انقلب في مباراة واحدة صارت من بين أشهر المواجهات في التاريخ الحديث للعبة الممتد لعشرات السنين.