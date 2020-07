شاهد.. 5 أرقام قياسية يصعب تحطيمها في كرة القدم

تتساقط الأرقام القياسية أمام إنجازات عدد من لاعبي كرة القدم في مختلف الدوريات والمسابقات الكبرى، غير أن عددا من الأرقام يبدو أنها ستصمد طويلا قبل أن يتكّمن أحد اللاعبين من تحطيمها.

ورصد موقع 90 دقيقة في نسخته الفرنسية قائمة بخمسة أرقام قياسية سيكون من الصعب معادلتها أو التفوق عليها خلال السنوات القادمة.

يعتر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ملك الأرقام القياسية بفصل مهاراته الاستثنائية، غير أنه يحتفظ برقم فريد بتسجيله 91 هدفا سنة 2012، منها 79 مع نادي برشلونة و12 مع منتخب الأرجنتين.

وأحرز ميسي هذا العدد الهائل من الأهداف في قمة توهجه مع نادي برشلونة الذي بسط سيطرته على البطولات المحلية والأوروبية في تلك الفترة.

يحتفظ بهذا الرقم حارس أستون فيلا أسمير بيغوفيتش بفضل هدفه في مرمى ساوثامبتون خلال مواجهة الفريقين في مايو/أيار 2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

#GoalOfTheDay belongs to Asmir Begovic 😳 (Yes, you read that right) @asmir1 pic.twitter.com/PBpuY6iMXU

وأحرز الحارس البوسني الهدف بعد أن أرسل كرة طويلة سكنت شباك الحارس المنافس بعد قطعها 91 مترا.

لا شك في أن أول حارس قد يتبادر إلى ذهنك هو حارس باراغواي خوسيه لويس تشيلافرت، ولكن رغم أهدافه الغزيرة ومهارته في تنفيذ الركلات الحرة يحتل تشيلافيرت المركز الثاني في قائمة أكثر حراس المرمى تهديفا برصيد 67 هدفا.

ويحتل صدارة هذه القائمة البرازيلي روجيرو سيني الذي سجل 131 هدفا ما بين 1997 و2015 مع نادي ساوباولو البرازيلي.

خطف حارس المنتخب الأميركي تيم هوارد الأنظار خلال كأس العالم التي جرت في البرازيل عام 2014.

🧤 Has there been a better goalkeeping performance in #WorldCup history? 🤔

🇺🇸 #OnThisDay in 2014, Tim Howard set a @FIFAWorldCup record by making 16 saves in a single match vs Belgium 👏@USMNT | @TimHowardGK pic.twitter.com/p2B8881ofE

— FIFA.com (@FIFAcom) July 1, 2020