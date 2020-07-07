شاهد مقصية رائعة تشبه أجمل هدف بمسيرة رونالدو في مرمى يوفنتوس

أشعل هدف المهاجم الفنزويلي كريستيان سانتوس مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا، حيث يشبه إلى حد كبير الهدف التاريخي الذي سجله كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى يوفنتوس.

Christian Santos al Huesca:pic.twitter.com/N6qQG5fYVM — Golazos de Fútbol (@Golazosdefutbol) July 6, 2020

وقاد سانتوس بهدفه الرائع الذي سجله بركلة خلفية مزدوجة "مقصية" نهاية الشوط الأول، فريقه ديبورتيفو لاكورونا للفوز على هويسكا 2-1 أمس الأحد، في الجولة 38 لدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

📝TERRIBLE GOLAZO se acaba de mandar Christian Santos 🇻🇪 con el Deportivo La Coruña 🇪🇸. E S P E C T A C U L A R 🔥 📽: @mosqui80@TribunaSportss_ 🧐pic.twitter.com/5RUrjkAMwz — GOLES: Tribuna Sports (@GolesTS) July 5, 2020

وذكر الهدف جماهير الكرة الإسبانية بالهدف الأجمل في مسيرة رونالدو بمرمى فريقه الحالي يوفنتوس عام 2018 بدوري أبطال أوروبا قبل رحيله عن ريال مدريد بعدة أسابيع.