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شاهد مقصية رائعة تشبه أجمل هدف بمسيرة رونالدو في مرمى يوفنتوس

مقصية رونالدو التي سجل منها أجمل هدف في مسيرته (غيتي)
مقصية رونالدو التي سجل منها أجمل هدف في مسيرته (غيتي)
6/7/2020

أشعل هدف المهاجم الفنزويلي كريستيان سانتوس مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا، حيث يشبه إلى حد كبير الهدف التاريخي الذي سجله كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى يوفنتوس.

وقاد سانتوس بهدفه الرائع الذي سجله بركلة خلفية مزدوجة "مقصية" نهاية الشوط الأول، فريقه ديبورتيفو لاكورونا للفوز على هويسكا 2-1 أمس الأحد، في الجولة 38 لدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وذكر الهدف جماهير الكرة الإسبانية بالهدف الأجمل في مسيرة رونالدو بمرمى فريقه الحالي يوفنتوس عام 2018 بدوري أبطال أوروبا قبل رحيله عن ريال مدريد بعدة أسابيع.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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