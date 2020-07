بالفيديو- لوريس يتشاجر مع سون والنيران الصديقة تنقذ توتنهام أمام إيفرتون

حقق فريق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه إيفرتون 1-صفر يوم الاثنين في الجولة ٣٣ للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وشهدت المباراة واقعة مؤسفة بين اثنين من لاعبي توتنهام.

وأنقذ توتنهام من التعادل على ملعبه هدف عكسي سجله مايكل كين لاعب إيفرتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24.

وارتفع رصيد توتنهام بعد الفوز إلى 48 نقطة محتلا المركز الثامن، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 44 نقطة في المركز ١١.

وشهدت المباراة واقعة مؤسفة بعد نهاية الشوط الأول مباشرة، عندما تهجم حارس وقائد توتنهام هوغو لوريس على زميله الكوري سون ودفعه ودخل معه في مشادة كلامية عنيفة، بسبب عدم مراقبته ريشالسون مهاجم ايفرتون في إحدى الهجمات.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR

— Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020