بعد 30 عاما.. كلينسمان يكشف أسباب فوز ألمانيا الغربية بمونديال 1990

يعتقد يورجن كلينسمان أن رباطة جأش المدرب فرانز بيكنباور، وتعطشهم المجرد للمجد؛ كانا من أهم العناصر في تتويج منتخب ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم 1990 في إيطاليا.

وتحتفل ألمانيا الشهر الحالي بالذكرى 30 للتتويج بلقب المونديال.

وقال كلينسمان -في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية- إنه "قبل المباراة النهائية حدقت في فرانز بيكنباور في غرفة خلع الملابس، وقلت لنفسي: فرانز مرّ بالفعل بكل هذه الأمور ويشعر بثقة كبيرة، كل شيء سيكون بخير وسنفوز بهذا الأمر؛ هدوؤه وشخصيته منحانا ثقة في النفس لا حدود لها".

وأضاف "كان لدينا قدر هائل من التعطش للنجاح، ربما أبعد من الحدود التي يمكن تخيلها، الكثير منا كان يلعب في أندية إيطالية في ذلك الوقت، تركيزنا بالكامل كان ينصب على الفوز بصرف النظر عن كيفية تحقيق ذلك".

الفوز على الأرجنتين في النهائي في روما يوم 8 يوليو/تموز جاء قبل 3 أشهر فقط من حلول الذكرى السنوية الأولى لإعادة توحيد ألمانيا عقب سقوط جدار برلين عام 1989.

وأشار كلينسمان "شعرنا بالمسؤولية تجاه ألمانيا بأكملها، تزامنا مع سقوط الجدار. كانت لدينا مباراة حاسمة في التصفيات أمام ويلز في كولونيا، حيث أنقذنا توماس هايسلر بالهدف الذي سجله عندما فزنا 2-1".

وتابع "منذ ذلك اليوم كانت بطولة كأس العالم تهم كل شخص داخل ألمانيا، كان شعورا رائعا".

وكثيرا ما يتطرق كلينسمان لذكريات كأس العالم، لكن في يومنا الحالي هناك شيء واحد يفتقده "ميداليتي ونسخة كأس العالم في مكتبي ومنزلي، لسوء الحظ لم يعد لدي القميص، لا أعرف كيف انتهت به الحال، كان له تصميم رائع عام 1990".

وتولى كلينسمان تدريب منتخب ألمانيا في مونديال 2006، الذي جرى في بلاده، حيث شعر بأن المجتمع بأكمله التف حول الفريق رغم الهزيمة في المربع الذهبي على يد إيطاليا.