بعد ميسي.. فيديو لانزعاج رونالدو من تعليمات ساري

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بشكل واضح انزعاج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، من تعليمات مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

هذا الفيديو الذي التقط في مباراة اليوفي وتورينو التي فاز بها الأول السبت الماضي 4-1، يظهر أن "الدون" لا يصغي لتعليمات ساري أو يبدي أي حماسة لما يقوله.

Mmh this Cristiano Ronaldo reaction to what Sarri is telling him…

look by the end him shaking head… pic.twitter.com/QYB36Wk7gf

