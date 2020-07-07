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بعد ميسي.. فيديو لانزعاج رونالدو من تعليمات ساري

حوار سابق بين ساري (يمين) ورونالدو (غيتي)
حوار سابق بين ساري (يمين) ورونالدو (غيتي)
7/7/2020

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بشكل واضح انزعاج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، من تعليمات مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

هذا الفيديو الذي التقط في مباراة اليوفي وتورينو التي فاز بها الأول السبت الماضي 4-1، يظهر أن "الدون" لا يصغي لتعليمات ساري أو يبدي أي حماسة لما يقوله.

وكان "صاروخ ماديرا" أعرب عن سعادته بعدما هز الشباك أخيرا من ركلة حرة مع يوفنتوس في مباراة تورينو، بعدما فشل في 43 محاولة على مدار نحو عامين.

يذكر أن ميسي ظهر بصور ومقطع فيديو وهو يتجاهل مدرب الفريق كيكي سيتين ومساعده إدير سارابيا، ولا يصغي لتعليماتهما في مباراتي فياريال وسلتا فيغو.

ميسي يتجاهل سيتين (رويترز)
ميسي لا ينصت لتعليمات مدرب البرسا(رويترز)
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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