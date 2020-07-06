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مسيرته تسير من سيئ لأسوأ.. هل قلل بايرن ميونيخ من احترام كوتينيو؟

البايرن انتزع القميص رقم "10" من كوتينيو (غيتي)
البايرن انتزع القميص رقم "10" من كوتينيو (غيتي)
6/7/2020

رغم أن البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ (المعار من برشلونة) لم يترك الفريق البافاري بعد، ولكن الأخير منح قميصه رقم "10" إلى الألماني ليروي ساني المنضم حديثا من مانشستر سيتي.

وبدءا من الموسم المقبل سيرتدي الدولي الألماني -الذي انتقل من "السيتيزنز" مقابل 49 مليون يورو ولمدة خمسة مواسم- الرقم "10" الذي سيُنتزع من الدولي البرازيلي الذي على ما يبدو لن يجدد البايرن إعارته.

ساني سيرتدي الرقم "10" ابتداء من الموسم المقبل (مواقع التواصل)

وخلال تقديمه ساني وعرض قميصه رقم "10" للبيع في المتاجر الرسمية للفريق، قال البايرن "احتراما لكوتينيو الذي يمكن ارتداء القميص في مباريات دوري الأبطال بأغسطس/آب المقبل، قرر ساني ألا يظهر بالقميص حاليا".

واتخذ القرار من قبل إدارة البايرن (بطل ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم) بعدم تجديد إعارة كوتينيو -المطلوب من كبار أوروبا- لأن الفريق لن يُفعل خيار شرائه بشكل دائم من البرسا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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