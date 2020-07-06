إغراء غوارديولا.. هل ينتقل ميسي إلى مانشستر سيتي؟

تزايدت التكهنات حول وِجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رفض التوقيع على عقد جديد مع فريقه برشلونة، بحسب تقارير صحفية.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية الأسبوع الماضي أن ميسي لن يوقع عقدا جديدا مع برشلونة، وأنه قرر الرحيل عن النادي عندما ينتهي عقده نهاية الموسم المقبل.

ويعتقد نجم برشلونة السابق ريفالدو أن مانشستر سيتي يمكن أن يكون الوجهة المستقبلية لميسي الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، حيث إن لم شمله مع مدربه السابق بيب غوارديولا الذي يقود سيتي سيكون مغريا، بعدما شكل الاثنان شراكة رائعة في برشلونة.

وقال النجم البرازيلي السابق "إذا كان (ميسي) يفكر في مغادرة النادي، فلا بد أن هناك شيئا ما ليس جيدا في غرفة خلع الملابس ببرشلونة، وربما تعب من كل المشاكل المستمرة التي أحاطت بالنادي في الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف ريفالدو "عندما ينتهي عقد ميسي، سيكون في الرابعة والثلاثين، ولكن أعتقد أنه لا يزال بإمكانه اللعب بسهولة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأشار إلى أنه "سيكون من المحزن رؤيته (ميسي) يغادر برشلونة، وما زلت آمل في إمكانية بقائه".

ولم يستبعد ريفالدو أن يسعى يوفنتوس لضم ميسي ليلعب مع كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستكون "طفرة" في كرة القدم بالعالم، وسيعوّض يوفنتوس بسرعة أي مبلغ سيدفع لميسي من خلال تسويقه.