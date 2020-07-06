غوارديولا حائر ويفكر ويسأل: لماذا نخسر؟

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يعاني، ولم يعد يستوعب لماذا يسجل ناديه الكثير من الأهداف ويحرم منافسه من صناعة الفرص ومع ذلك خسر تسع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وخسر سيتي، الذي أهدر لقب الدوري وأهداه لغريمه ليفربول، أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف أمس الأحد رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 73% وإطلاق أكثر من 20 تسديدة على مرمى المنافس.

وانتزع المهاجم تشي آدمز الانتصار لساوثهامبتون صاحب المركز 13 وأذاق سيتي، الذي سحق ليفربول البطل 4-صفر في الجولة الماضية، الهزيمة الثالثة على التوالي خارج أرضه بالدوري.

وخسر ليفربول في المقابل مرتين فقط في الدوري خلال هذا الموسم.

وقال غوارديولا الذي خسر لأول مرة في مسيرته التدريبية في ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه "نحن نتفوق في عدد الأهداف. ونصنع الكثير من الفرص".

وأضاف "نحن فريق يستقبل القليل من الفرص، فلا يوجد أي فريق استقبل عددا أقل من الفرص.. نخسر الكثير من المباريات".

وتابع "الأمر صعب للوصول إلى تفسير لماذا يحدث ذلك، لكن يجب الإصرار والحديث عن اللعب وأسلوب لعب المنافس، ومحاولة تقديم المزيد واستقبال أقل عدد ممكن وتسجيل المزيد".

وساند "المدرب الفيلسوف" لاعبيه للعودة إلى طريق الانتصارات عند استضافة نيوكاسل يونايتد الأربعاء المقبل.

وختم بقوله "لدي ثقة في إمكانية القيام بذلك لأننا نحن نفس المجموعة وفعلنا ذلك المواسم السابقة.. هذا الموسم نلعب بأسلوب مشابه لكن هذا ليس كافيا لتحقيق الفوز بالمباريات".