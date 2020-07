شاهد.. ميسي والخوف من الإصابة بكورونا

كان على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أن يعيد قياس درجة الحرارة ثلاث مرات قبل دخوله أمس الأحد إلى ملعب "سيراميكا" الخاص بنادي فياريال.

وطُلِب من "البولغا" الإعادة، إما لأن قياس الحرارة لم يؤخذ منه بشكل جيد أو لأن الحرارة كانت مرتفعة، وظهر الخوف في عيون ميسي عندما طلب منه الموظف إعادة الفحص، قبل أن تسير الأمور على ما يرام، ويدخل الدولي الأرجنتيني إلى الملعب.

وهذا جزء من الاحترازات الطبية التي يفرضها البروتوكول الصحي الخاص بالاتحاد الإسباني للعبة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في إسبانيا.

يذكر أن البرسا سحق "الغواصات الصفراء" 4-1 وصنع ميسي هدفين من الأهداف الأربعة وسجل هدفا ألغاه حكم "الفار" بدعوى التسلل.

