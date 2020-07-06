خارطة طريق ريال مدريد للفوز بلقب الليغا

خطوة هائلة خطاها ريال مدريد نحو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على أتلتيك بيلباو العنيد على أرضه، والذي يعد أصعب المحطات المتبقية للملكي في رحلته نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2017.

ومع تبقي 4 جولات على إسدال الستار على هذا الموسم من الليغا، يتصدر الميرينغي جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن برشلونة الذي فاز أمس أيضا على فياريال 4-1.

وبهذا الفارق المريح، يتحمل الملكي خسارة مباراة أو التعادل باثنتين من المباريات الأربع المتبقية له، ليتوج باللقب نهاية الموسم.

ويتبقى للملكي مواجهات -معظمها سهلة على الورق- ضد ألافيس وغرناطة وفياريال وليغانيس، ويحتاج إلى 8 نقاط من هذه المباريات ليضمن اللقب، بغض النظر عن نتائج مباريات البرسا.

وفي حال أهدر رفقاء ليونيل ميسي مزيدا من النقاط، فهذا يعني أن "لوس بلانكوس" سيتوج باللقب حتى قبل نهاية الموسم.

ولم يخف الإسباني سيرجيو راموس -قائد الفريق وهدافه في المباريات الأخيرة- سعادته بالفوز بنقاط مهمة من بيلباو، وقال "فوز مهم جدا وأدينا المهمة بنجاح، أحد أصعب المباريات ضد منافس شرس وصعب، خطوة خطوة نتقدم نحو الهدف (الفوز باللقب)، لياقتنا البدنية جيدة وسعيد بالنقاط الثلاث التي تضع ضغطا إضافيا على برشلونة".

وختم "مصيرنا بأيدينا، نريد الفوز بالبطولة، وهذا ما يظهر على اللاعبين منذ الدقيقة الأولى في المباريات".