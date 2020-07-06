اليابانيون متشائمون بشأن إقامة الأولمبياد في بلادهم العام المقبل

أظهرت دراسة واسعة النطاق -أجرتها شبكة الأنباء اليابانية وأعلنت نتيجتها اليوم الاثنين- أن 77% من المشاركين في الدراسة يعتقدون أن منافسات أولمبياد طوكيو "لا يمكن إقامتها" العام المقبل.

وتأجل أولمبياد طوكيو 2020، التي كان من المقرر أن يبدأ الشهر الحالي، لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي يخطط فيه المنظمون لإقامة الأولمبياد، تثار أسئلة حول إمكانية استضافة اليابان للدورة العام المقبل.

وقال منظمون سابقا إنهم سيبحثون "تقليص" الألعاب العام المقبل لخفض التكاليف وتقليل المخاطر المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

ومع ذلك أظهر استطلاع -جرى مطلع الأسبوع الحالي وتركز في أغلبه على السياسة اليابانية- أن 77% من المشاركين يعتقدون أن الأولمبياد "لا يمكن إقامته" عام 2021، دون ذكر سبب ذلك.

وقال عدد المستطلعين تبلغ نسبتهم 17% إنه "يمكن إقامة" الأولمبياد العام المقبل.

وفي مارس/آذار الماضي اتخذت الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية قرارا غير مسبوق بتأجيل أولمبياد طوكيو حتى 2021.