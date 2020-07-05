لماذا لم تحسب ركلة جزاء على راموس في هذه اللقطة؟

يتجدد الجدل حول القرارات التحكيمية في كل مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني خلال الفترة الأخيرة، ولم تكن مواجهة اليوم أمام أتلتيك بيلباو استثناء، حيث ضجت مواقع التواصل بالتعليقات التي تنتقد قرارات الحكم غونزاليس غونزاليس.

وحسم النادي الملكي مواجهة اليوم بهدف وحيد سجله القائد سيرخيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليمنح فريقه المتصدر فوزا ثمينا أبعده عن الملاحِق برشلونة بسبع نقاط.

ولم تلق ركلة الجزاء التي احتسبت للريال اعتراضا كبيرا، لأن مدافع أتلتيك بيلباو ارتكب خطأ واضحا وداس على قدم لاعب ريال مدريد مارسيلو الذي كانت الكرة بحوزته وكان متجها إلى المرمى.

غير أن اللقطة التي أثارت الجدل الأكبر عبر مواقع التواصل كانت دوس راموس على قدم راؤول غارسيا في الدقيقة 74، والتي ظهرت بشكل واضح في لقطات الإعادة التلفزيونية.

🗣 "The referee was right not to award a penalty" Should @AthleticClub feel hard done by? 🤔 MARCA's refereeing expert says no ❌ Thoughts? 👀https://t.co/660gfXEnef pic.twitter.com/7MOJR3a9xn — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 5, 2020

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن حكام تقنية الفيديو (فار) لم يعودوا لتلك اللقطة، لأن لاعب أتلتيك بيلباو كان متسللا.

من جانبها، نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن الخبير التحكيمي أندوخار أوليفير تأكيده عدم وجود ركلة جزاء في اللقطة محل الجدل، وأوضح أن راموس لم يتعمد دوس قدم غارسيا.

ومن جهته، أكد راموس في تصريحات بعد المباراة أنه لم ير غارسيا لأنه كان خلفه، وقال إن اللقطة لم تكن حاسمة لأن الكرة كانت بعيدة عن تلك المنطقة.