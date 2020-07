لماذا لم تحسب ركلة جزاء على راموس في هذه اللقطة؟

يتجدد الجدل حول القرارات التحكيمية في كل مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني خلال الفترة الأخيرة، ولم تكن مواجهة اليوم أمام أتلتيك بيلباو استثناء، حيث ضجت مواقع التواصل بالتعليقات التي تنتقد قرارات الحكم غونزاليس غونزاليس.

وحسم النادي الملكي مواجهة اليوم بهدف وحيد سجله القائد سيرخيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليمنح فريقه المتصدر فوزا ثمينا أبعده عن الملاحِق برشلونة بسبع نقاط.

ولم تلق ركلة الجزاء التي احتسبت للريال اعتراضا كبيرا، لأن مدافع أتلتيك بيلباو ارتكب خطأ واضحا وداس على قدم لاعب ريال مدريد مارسيلو الذي كانت الكرة بحوزته وكان متجها إلى المرمى.

غير أن اللقطة التي أثارت الجدل الأكبر عبر مواقع التواصل كانت دوس راموس على قدم راؤول غارسيا في الدقيقة 74، والتي ظهرت بشكل واضح في لقطات الإعادة التلفزيونية.

