بالفيديو.. نجم مانشستر يونايتد الصاعد غرينوود على خطى رونالدو وروني

كال مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار المديح للصاعد الواعد ميسون غرينوود، ووصفه بأنه "صاحب لمسة حاسمة" بعدما سجل هدفين في الفوز 5-2 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأمس السبت سجل المهاجم البالغ عمره 18 عاما الهدف الأول بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى، وأضاف هدفه الثاني بقدمه اليمنى ليرفع رصيده إلى 15 هدفا بموسمه الأول في كل المسابقات.

A mind blowing performance from @ManUtd 's attack! Bruno, Pogba, Matic, Martial, Rashford and Greenwood absolutely sensational🤩 @TridentSportsX @TimSmart2 @NickDucoteTV pic.twitter.com/IC4ep692nD

وقال سولشار إنه لم يسبق أن شاهد لاعبا صغيرا يملك هذه القوة والدقة في التسديدات أمام المرمى، لكنه أكد أنه لا يزال من المبكر جدا توقع إن كان بوسعه السير على خطى لاعبين كبار سابقين في النادي مثل وين روني وكريستيانو رونالدو.

وأبلغ الصحفيين "لقد شاهدت وين روني في العمر ذاته، وميسون صاحب لمسة حاسمة استثنائية وهو استثنائي في تسجيل الأهداف.. إنه يعرف تماما ما يفعله بالكرة عندما يكون داخل الملعب".

🗣 “LOOK AT MASON GREENWOOD HE’S A BADMAN!”@rioferdy5 was all of us watching that #mufc performance! 🤣

pic.twitter.com/2VAW5O4HgE

— United Zone (@ManUnitedZone_) July 4, 2020