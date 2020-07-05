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بالفيديو.. نجم مانشستر يونايتد الصاعد غرينوود على خطى رونالدو وروني

غرينوود بعد تسجيل الهدف الرابع لمان يونايتد بمرمى بورنموث (رويترز)
غرينوود بعد تسجيل الهدف الرابع لمان يونايتد بمرمى بورنموث (رويترز)
5/7/2020

كال مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار المديح للصاعد الواعد ميسون غرينوود، ووصفه بأنه "صاحب لمسة حاسمة" بعدما سجل هدفين في الفوز 5-2 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأمس السبت سجل المهاجم البالغ عمره 18 عاما الهدف الأول بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى، وأضاف هدفه الثاني بقدمه اليمنى ليرفع رصيده إلى 15 هدفا بموسمه الأول في كل المسابقات.

وقال سولشار إنه لم يسبق أن شاهد لاعبا صغيرا يملك هذه القوة والدقة في التسديدات أمام المرمى، لكنه أكد أنه لا يزال من المبكر جدا توقع إن كان بوسعه السير على خطى لاعبين كبار سابقين في النادي مثل وين روني وكريستيانو رونالدو.

وأبلغ الصحفيين "لقد شاهدت وين روني في العمر ذاته، وميسون صاحب لمسة حاسمة استثنائية وهو استثنائي في تسجيل الأهداف.. إنه يعرف تماما ما يفعله بالكرة عندما يكون داخل الملعب".

وأضاف المدرب "إذا سدد فإنه سيسجل. مستواه سيتحسن ولقد تحسن مستواه العام بالفعل. لا أريد مقارنته مع روني أو رونالدو وهذا غير عادل وهو سيبدأ مسيرته الشخصية وسيفعل ذلك بطريقته".

وتابع "أنا متأكد إذا واصل ميسون العمل بشكل سليم واتخاذ القرارات السليمة فإنه سيملك مسيرة رائعة. هذا موسم ميسون الأول لكننا دائما ما كنا ندرك أننا نملك صبيا استثنائيا".

وأصبح يونايتد خامس الترتيب في البريميرليغ برصيد 55 نقطة من 33 مباراة، وقبل مواجهة أستون فيلا المهدد بالهبوط الخميس المقبل.

المصدر : رويترز

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