خسارة جديدة لمانشستر سيتي وليفربول يحافظ على سجله المثالي

عاد مانشستر سيتي إلى النتائج السلبية وخسر اليوم الأحد أمام ساوثهامبتون 1-صفر ضمن مباريات المرحلة الـ33 للدوري الإنجليزي الممتاز، في حين حافظ ليفربول على سجله المثالي في ملعبه "أنفيلد" وحقق انتصاره الـ 17 في المباراة 17 خلال هذا الموسم بفوزه على أستون فيلا 2-صفر.

وسجل تشي آدامز هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 16، بينما عجز نجوم مانشستر سيتي عن تسجيل هدف التعادل طوال الوقت المتبقي من المباراة، بسبب التألق الكبير للحارس أليكس مكارثي الذي تصدى ببسالة للمحاولات الهجومية العديدة للفريق السماوي، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

وارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 43 نقطة في المركز الـ١٣، في حين توقف رصيد مانشستر سيتي، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم، عند 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق 23 نقطة كاملة خلف ليفربول الذي توج باللقب قبل نهاية الموسم بـ٧ مراحل.

يخلو سجل ليفربول من الهزائم في آخر 57 مباراة على أرضه بالدوري الممتاز (غيتي)

من جانب آخر، تعافى ليفربول سريعا من خسارته القاسية 4-صفر على يد مانشستر سيتي يوم الخميس الماضي، وحقق فوزا صعبا بعدما وجد اللاعبون صعوبات في اختراق دفاع أستون فيلا المنظم.

وأشرك كلوب تشكيلة قوية مرة أخرى لكن مع غياب الجماهير عن المدرجات وحسم اللقب بالفعل، لم يكن هناك أي حماس في أداء ليفربول.

وافتتح ساديو التسجيل لليفربول في الدقيقة 71 بعد أن قابل تمريرة منخفضة من نابي كيتا بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.

وأحرز البديل كيرتس جونز الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة على النهاية، ووضع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما الكرة في المرمى بعد تمريرة بالرأس من محمد صلاح عقب كرة عرضية من آندي روبرتسون.

والهدف هو الأول لجونز في الدوري الممتاز وجاء بعد يوم واحد من توقيعه على عقد جديد مع ليفربول.

ويخلو سجل ليفربول من الهزائم في آخر 57 مباراة على أرضه بالدوري الممتاز حقق خلالها 47 انتصارا وتعادل ١٠ مرات وفاز في 24 مباراة بملعبه على التوالي.