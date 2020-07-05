تشافي يجدد مع السد وصحف إسبانية تكشف بندا سريا في عقده

أعلن نادي السد القطري رسميا اليوم الأحد تجديد عقد مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز لمدة موسم واحد حتى 2021، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق القطري للموسم الثاني على التوالي.

وأثيرت تكهنات واسعة خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية تولي تشافي تدريب فريقه السابق برشلونة الإسباني في الموسم المقبل، لكن السد حسم الأمر وجدد عقد مدربه الشاب.

وأكدت صحف إسبانية -ضمنها صحيفة سبورت الكتالونية- أن تشافي أدرج بندا في عقده الجديد مع السد يسمح له بالرحيل في أي وقت، وهو ما قد يسمح له بتولي تدريب برشلونة في حال الاستغناء عن المدرب الحالي كيكي سيتين.

وأوضحت تلك المصادر أن نهاية العقد الجديد في 2021 تتزامن مع الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس جديد لبرشلونة، وهي الفترة التي قد تشهد تغييرات قد تقود تشافي إلى تدريب النادي الكتالوني.

وتولى تشافي تدريب السد مطلع موسم 2019-2020، وحصد معه لقب كأس السوبر وكأس قطر.

وأعرب النجم الإسباني عن سعادته بتجديد عقده مع السد للموسم الثاني على التوالي، وقال في تصريح للموقع الرسمي للنادي "سعيد بتجديد عقدي مع السد والذي سوف يستمر للعام الثاني على التوالي"، مؤكدا أن تركيزه في الفترة الحالية ينصب بشكل كامل على تجهيز اللاعبين للمنافسات المقبلة المحلية والآسيوية، وقال إن هدفه مع الفريق هو المنافسة على كل البطولات".

وأشار الى أنه يعمل مع ادارة النادي خلال الفترة الحالية على عدة ملفات، من أهمها تجديد عقد نجم الفريق أكرم عفيف، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين محترفين بدلا من الإسباني غابي والمكسيكي ماركو فابيان.