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موراتا يقود أتلتيكو مدريد لفوز جديد في الليغا

أتلتيكو مدريد عزز مركزه الثالث في الدوري (رويترز)
أتلتيكو مدريد عزز مركزه الثالث في الدوري (رويترز)
3/7/2020

عزز فريق أتلتيكو مدريد وجوده في المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على ريال مايوركا 3-صفر مساء الجمعة في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا (هدفين) في الدقيقتين 29 من ركلة جزاء والخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وخورخي كوكي في الدقيقة 79.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، وتوقّف رصيد مايوركا عند 29 نقطة في المركز الثامن عشر.

وهذا هو الفوز السادس عشر لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في 14، في حين أصبحت هذه الخسارة هي الحادية والعشرين لمايوركا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.

المصدر : وكالات

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