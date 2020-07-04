فاردي ينضم لنادي الـ100 ومانشستر يونايتد بلا خسارة منذ 16 مباراة

أحرز جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي الهدف رقم 100 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد فريقه لفوز مهم على كريستال بالاس بثلاثية، بينما واصل مانشستر يونايتد نتائجه الإيجابية وتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا بعد فوزه الكاسح على ضيفه بورنموث 5-2 اليوم السبت في المرحلة 33 من المسابقة.

وحسم ليستر سيتي فوزه على كريستال بالاس بـ3 أهداف في الشوط الثاني، حيث تقدم كيليتشي إيهياناتشو بهدف في الدقيقة 49، ثم أحرز جيمي فاردي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و90.

وعزز فاردي رصيده في صدارة هدافي المسابقة لهذا الموسم بـ21 هدفا، كما رفع رصيده إلى 101 هدف في 205 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد ليستر إلى 58 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد كريستال عند 42 نقطة في المركز 13.

وعلى ملعب أولد ترافورد، نجح مانشستر في تحويل تأخره بهدف أمام بورنموث إلى فوز عريض صعد به إلى المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد لم ينهزم في 16 مباراة على التوالي في جميع المسابقات (رويترز)

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن تشلسي صاحب المركز الخامس الذي بوسعه أن يستعيد حضوره في المربع الذهبي من خلال المباراة التي تجمعه في وقت لاحق اليوم مع ضيفه واتفورد، أما بورنموث فتوقف رصيده عند 27 نقطة في المركز الثاني من القاع ليقترب خطوة أخرى من الهبوط.

ومدد "الشياطين الحمر" مسيرته الخالية من الهزائم إلى 16 مباراة في جميع المسابقات.

وتقدم بورنموث بهدف حمل توقيع جونيور ستانيسلاس في الدقيقة 16، لكن ماسون غرينوود ردّ بهدف التعادل لمانشستر في الدقيقة 29، وتبعه ماركوس راشفورد بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، سجل الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثالث لمانشستر. وبعد مضي 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، رد جوشوا كينغ بهدف لبورنموث من ضربة جزاء، لكن ماسون غرينوود سجل الهدف الثاني له والرابع لمانشستر في الدقيقة 54، قبل أن يختتم برونو فيرنانديز التسجيل في الدقيقة 59.

وضاعف برايتون محنة مضيفه نوريتش سيتي، إذ تغلب عليه بهدف دون رد سجله لياندرو تروسارد في الدقيقة 25.

ورفع برايتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز 15، وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز 20 الأخير، ليقترب بقوة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.