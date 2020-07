شاهد.. بوفون يدخل التاريخ ورونالدو يسجل ركلة حرة بعد 43 محاولة

عزز نادي يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الكبير على تورينو 4-1 خلال مباراة الديربي التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ30 من المسابقة، وشهدت المباراة تحطيم الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون رقما قياسيا وإحراز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة حرة بعد 43 محاولة.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة، وأضاف خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة الـ29، ثم سجل أندريا بيلوتي الهدف الأول لتورينو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الـ61، ثم سجل كوفي جيجي لاعب تورينو الهدف الرابع ليوفنتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ87.

