شاهد.. بوفون يدخل التاريخ ورونالدو يسجل ركلة حرة بعد 43 محاولة

عزز نادي يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الكبير على تورينو 4-1 خلال مباراة الديربي التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ30 من المسابقة، وشهدت المباراة تحطيم الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون رقما قياسيا وإحراز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة حرة بعد 43 محاولة.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة، وأضاف خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة الـ29، ثم سجل أندريا بيلوتي الهدف الأول لتورينو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الـ61، ثم سجل كوفي جيجي لاعب تورينو الهدف الرابع ليوفنتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ87.

Scoring a first direct free-kick in @SerieA 🎯 Mission Complete 😎 CR7 with a beauty as Juve go 3-1 up against Torino!#beINSerieA #JuveTorino Live Blog – https://t.co/OaxugevNpB pic.twitter.com/5a3lL0mahX — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 4, 2020

ويعتبر هدف رونالدو الأول له مع يوفنتوس من ركلة حرة مباشرة بعد 43 محاولة فاشلة منذ انضمامه إلى الفريق قبل عامين.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن ملاحقه لاتسيو الذي يواجه في وقت لاحق نادي ميلان، وتوقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الـ15.

وكان الحارس بوفون بطل المباراة، حيث أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 648 مباراة، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم المدافع الأسطوري لميلان باولو مالديني.

وخاض بوفون (42 عاما) مباراته الأولى في الدوري الإيطالي مع بارما حين كان عمره 17 عاما في نوفمبر/تشرين الثاني 1995، وبقي مع بارما لـ6 مواسم وشارك معه في 168 مباراة بالدوري الإيطالي، قبل انتقاله إلى يوفنتوس في 2001، وترك يوفنتوس في نهاية موسم 2017-2018 لينضم إلى باريس سان جيرمان، حيث أمضى موسما واحدا في العاصمة الفرنسية، قبل أن يعود إلى تورينو.

كما شارك بوفون في 37 مباراة بدوري الدرجة الثانية بعد هبوط يوفنتوس بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج في 2006، ومباراة اليوم السبت هي الثامنة لبوفون هذا الموسم في الدوري الإيطالي والأولى في 2020.