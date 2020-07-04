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براتب 7 ملايين دولار سنويا.. تشافي يتأهب لتدريب برشلونة

تشافي أقرّ أنه يتحضر لتدريب البرسا (الأوروبية-أرشيف)
تشافي أقرّ أنه يتحضر لتدريب البرسا (الأوروبية-أرشيف)
4/7/2020

تحدثت تقارير إعلامية إسبانية أن الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة البرسا السابق، وافق على خلافة الإسباني كيكي سيتين المدرب الحالي للفريق.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، يمر المدرب المخضرم كيكي سيتين (61 عاما) -الذي خلف إرنستو فالفيردي- بفترة عصيبة، ويقترب من خسارة لقب الليغا وسط أحاديث كثيرة عن إقالته حتى قبل أن ينتهي الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن "الطرفين (تشافي وبرشلونة) توصلا لاتفاق جدي ليستلم الدولي الإسباني السابق العارضة الفنية للفريق بدءا من الموسم المقبل".

وتحدثت الصحيفة أن قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي -الذي يريد مغادرة الفريق- واللاعبين البارزين فيه راضون عن استلام تشافي تدريب البرسا.

وكشفت الصحيفة أن تشافي -الذي يدرب فريق السد القطري حاليا- سيتقاضى نحو 7 ملايين دولار سنويا.

وقد خاض القائد السابق للبرسا 767 مباراة بقميص الفريق الكتالوني، وانضم للفريق عندما كان يبلغ من العمر 11 عاما، ويعد أحد أبرز خريجي أكاديمية لاماسيا الشهيرة.

وكان تشافي نفسه أكد الشهر الماضي أنه وفريقه الفني يتحضر لاستلام مهمة تدريب البلوغرانا في المستقبل.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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