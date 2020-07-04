خطوة نحو الثلاثية.. بايرن ميونيخ يهزم ليفركوزن ويتوّج بكأس ألمانيا

واصل بايرن ميونيخ مسلسل حصده للألقاب في كرة القدم الألمانية وتوّج بلقب كأس ألمانيا اليوم السبت بفوزه على باير ليفركوزن 4-2 في المباراة النهائية للبطولة.

وتقدم بايرن بثلاثة أهداف عبر ديفيد ألابا وسيرج نابري وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 16 و24 و59 قبل أن يحرز ليفركوزن الهدف الوحيد له بالمباراة عن طريق قائده زفن بيندر في الدقيقة 64، ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة قبل الأخيرة.

وسجل كاي هافيرتز الهدف الثاني لليفركوزن من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واستكمل بايرن الثنائية المحلية حيث أضاف لقب الكأس إلى لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) الذي توّج به في يونيو/حزيران الماضي، ليكون الموسم الثاني على التوالي والثالث عشر في تاريخه الذي يتوج فيه بالثنائية.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام بايرن لإحراز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له الفوز بالثلاثية التاريخية في 2013، وسيكون على موعد خلال الشهر المقبل لمواجهة تشلسي في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة بعد فوزه ذهابا في إنجلترا بثلاثية نظيفة.