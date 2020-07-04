بعد الخسارة القاسية أمام المان سيتي.. فرق أخرى تطمع في الفوز على ليفربول

يرشح دين سميث مدرب أستون فيلا فريقه المتعثر لتحقيق "المهمة المستحيلة" وتسجيل نتيجة إيجابية في مواجهة البطل ليفربول غدا الأحد، وإحياء آماله في البقاء بدوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم في

الموسم المقبل.

وقال سميث للصحفيين قبل المواجهة في ملعب أنفيلد "سيعتبر الناس مباراتنا على أرض ليفربول بمثابة مهمة مستحيلة، وللأسف ليس لدينا توم كروز، لكن لدي 11 لاعبا ولقد رأيت الرغبة في أعينهم".

ويحتل أستون فيلا المركز 18 بين فرق الدوري الممتاز العشرين برصيد 27 نقطة من 32 مباراة، بعد فوزه 7 مرات خلال الموسم الحالي وإنفاق نحو 150 مليون جنيه إسترليني (187.25 مليون دولار) لتعزيز

تشكيلته في نهاية الموسم الماضي.

وكانت الهزيمة 1-صفر أمام ولفرهامبتون واندرارز الأسبوع الماضي الخسارة رقم 19 له في الموسم الحالي، بعد فشله في تحقيق أي فوز منذ استئناف مباريات البطولة الشهر الماضي، إثر توقفها في مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف سميث أن اللاعبين "يشعرون بوطأة الانتقادات، وهذا طبيعي نظرا لوضعنا الحالي، وعليهم إثبات خطأ المنتقدين. بدون شك تحسن أداء فيلا بعد استئناف المباريات".

وأردف سميث قائلا "لكن رصيد النقاط لا يظهر ذلك.. فإذا نجحنا في البقاء (في الدوري الممتاز) هذا الموسم، وهو ما أعتقد أننا سننجح في تحقيقه، فإن أستون فيلا سيكون أفضل في الموسم المقبل. كمدرب فإنني لم أهبط بعد للدرجة الأدنى ولا أتوقع أن يحدث هذا في الموسم الحالي".

يذكر أن ليفربول خسر الخميس الماضي برباعية نظيفة أمام مضيفه مانشستر سيتي الذي أفسد على "الليفر" احتفالاته بالتتويج بلقب البريميرليغ.