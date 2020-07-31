260 مليون يورو.. إنتر يعرض رقما فلكيا للتعاقد مع ميسي

صيف 2021 ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، ويريد إنتر تحويل الحلم إلى حقيقة بضم ميسي عبر تقديم عرض فلكي لقائد البرسا، بحسب تقارير إعلامية إيطالية.

ورغم نفي الرئيس التنفيذي للنادي الإيطالي جوزيبي ماروتا نية التعاقد مع ميسي، وحديث أنطونيو كونتي مدرب "النيراتزوري" عن أن "نقل كاتدرائية ميلانو من مكانها أسهل من التعاقد مع ميسي"، وتأكيد البرسا أن قائد الفريق لن يغادر كتالونيا، ذكر تقرير لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية المتخصصة (La Gazzetta dello Sport) تقريرا نسف كل هذا النفي والاستبعاد والتأكيدات.

وكشفت الصحيفة أن "إنتر" سيقدم عرضا للتعاقد مع ميسي مقابل 260 مليون يورو في ٤ سنوات.

وفي حال صدقت الصحيفة الإيطالية، سيصبح دخل ميسي الصافي 50 مليون يورو سنويا متجاوزا ما يتقاضاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وزادت الصحيفة أن إنتر سيستفيد أيضا اقتصاديا من التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتيني الذي يعد أحد أبرز النجوم العالميين في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن إضافة لكل ما تقدم، فإن ميسي نفسه يبدو غير مستعد للرحيل عن الفريق الذي أمضى معه طفولته وشبابه وحقق نجوميته، ولكن المال وسن ميسي قد يدفعان الأخير للرحيل.