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كارهوه يطلقون عليه "بينالدو".. رونالدو سجل ركلات جزاء هذا الموسم أكثر من فرق

رونالدو سجل 12 ركلة جزاء من أصل 13 تصدى لها هذا الموسم في الكالتشيو (غيتي)
رونالدو سجل 12 ركلة جزاء من أصل 13 تصدى لها هذا الموسم في الكالتشيو (غيتي)
31/7/2020

عندما يسجل لاعب 12 ركلة جزاء من أصل 13 يعني أنه أحد أفضل مسددي ركلات الجزاء في التاريخ إن لم يكن الأفضل، وأكثر من ذلك فإن كريستيانو رونالدو سجل أهدافا من ركلات جزاء هذا الموسم أكثر من فرق بأكملها.

ولكن كارهي هداف يوفنتوس يطلقون عليه لقب "بينالدو"، في إشارة إلى أن معظم أهدافه التي تجاوزت ٧٠٠ جاءت من ركلات جزاء.

وعندما سئل "الدون" عن هذا اللقب في 2015، كان جوابه مباشرا "عليكم الاطلاع على الإحصاءات لتعلموا عدد الأهداف التي سجلتها وأن ليس أغلبها من ركلات جزاء.

غير أن هذا الموسم سجل "صاروخ ماديرا" 31 هدفا في الدوري الإيطالي بينها 12 من ركلات جزاء، وتفوق على فرق بأكملها من حيث عدد الأهداف التي سجلها من ركلات جزاء.

  • رونالدو: 12 هدفا من ركلات جزاء
  • ريال مدريد 11 هدفا
  • إنتر: 10 أهداف
  • مانشستر يونايتد: 10 أهداف
  • تشلسي: 7 أهداف
المصدر : الجزيرة

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