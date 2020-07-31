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خبر سيئ من بريطانيا.. لا موعد محددا لعودة الجماهير

صور من الكرتون (الورق المقوى) كانت بديلا للجماهير في بعض مباريات البريميرليغ (رويترز)
صور من الكرتون (الورق المقوى) كانت بديلا للجماهير في بعض مباريات البريميرليغ (رويترز)
31/7/2020

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الجمعة إنه تقرر تأجيل تجربة الحضور الجماهيري التي كانت مقررة في بعض الأحداث الرياضية في بلاده لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب ارتفاع معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعني هذا الاعلان أنه لن يسمح بحضور الجمهور في سباقات الخيول التي من المقرر أن تبدأ غدا السبت في غودوود، وكذلك بطولة العالم للسنوكر في مسرح كروسيبل في شيفيلد.

وتعني هذه التطورات أيضا عدم حضور الجمهور بعض مباريات الكريكيت المحلية المقررة مطلع الأسبوع المقبل كما كان مخططا له.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي "لن يسمح بحضور جماهيري تجريبي كبير في أحداث رياضية".

وأضاف جونسون "قلت في مايو/أيار إننا لن نتردد في التراجع عند ظهور أقل إشارة على تزايد الأعداد في الاتجاه الخاطئ".

وبهذا فإن القيود الجديدة على الحضور الجماهيري في بريطانيا ستستمر حتى 15 أغسطس/آب المقبل على الأقل.

المصدر : وكالات

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