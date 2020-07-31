خبر سيئ من بريطانيا.. لا موعد محددا لعودة الجماهير

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الجمعة إنه تقرر تأجيل تجربة الحضور الجماهيري التي كانت مقررة في بعض الأحداث الرياضية في بلاده لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب ارتفاع معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعني هذا الاعلان أنه لن يسمح بحضور الجمهور في سباقات الخيول التي من المقرر أن تبدأ غدا السبت في غودوود، وكذلك بطولة العالم للسنوكر في مسرح كروسيبل في شيفيلد.

وتعني هذه التطورات أيضا عدم حضور الجمهور بعض مباريات الكريكيت المحلية المقررة مطلع الأسبوع المقبل كما كان مخططا له.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي "لن يسمح بحضور جماهيري تجريبي كبير في أحداث رياضية".

وأضاف جونسون "قلت في مايو/أيار إننا لن نتردد في التراجع عند ظهور أقل إشارة على تزايد الأعداد في الاتجاه الخاطئ".

وبهذا فإن القيود الجديدة على الحضور الجماهيري في بريطانيا ستستمر حتى 15 أغسطس/آب المقبل على الأقل.