يحتاج معجزة.. رونالدو يتجه لخسارة جائزتي هداف الكالتشيو والحذاء الذهبي

يحتاج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس إلى معجزة لخطف جائزتي هداف الدوري الإيطالي و"الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف الدوريات الأوروبية.

وفشل "صاروخ ماديرا" في هز الشباك أمس الأربعاء بخسارة يوفنتوس أمام كالياري بهدفين دون رد.

وأبقى رونالدو على رصيده البالغ 31 هدفا هذا الموسم في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإيطالي خلف تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو الذي سجل أمس هدفا في فوز فريقه على بيريشكا بهدفين دون رد.

ورفع إيموبيلي إلى 35 رصيد أهدافه ليتصدر قائمة هدافي الكالتشيو، وأيضا هدافي الدوريات الأوروبية متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ والدوري الألماني والذي يمتلك 34 هدفا.

ويتبقى "للدون" مباراة أخيرة هذا الموسم ضد روما، وعليه تسجيل 4 أهداف للحاق بإيموبيلي (لاتسيو يواجه نابولي في الجولة الأخيرة) وانتزاع الجائزتين منه.

يذكر أن الدون سجل 5 مرات في مسيرته، 4 أهداف في مباراة واحدة.