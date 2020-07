"لست عجوزا".. إبراهيموفيتش يشبّه نفسه بشخصية سينمائية بعد تسجيل هدفين

شبّه النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش نفسه بشخصية بنجامين بوتون السينمائية، بعد أن أحرز هدفين ليقود فريقه ميلان للفوز على مضيفه سامبدوريا 4-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليل الأربعاء.

وقال إبراهيموفيتش (38 عاما) لقناة فريقه التلفزيونية بعد أن رفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري منذ عودته للنادي في يناير/كانون الثاني الماضي، "الناس يقولون لي إنني عجوز ومنهك لكني في مرحلة الإحماء فقط".

وأضاف "أنا مثل بنجامين بوتون لكني كنت دوما شابا ولم أتقدم في العمر مطلقا".

