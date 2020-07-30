كورونا قد ينقل مواجهة برشلونة ونابولي من الكامب نو

تفشي فيروس كورونا في إقليم كتالونيا الإسباني قد يترك تداعياته على مواجهة برشلونة ونابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المفترض أن تقام المباراة بالكامب نو خلف أبواب مغلقة يوم 8 من الشهر المقبل، ولكن بحسب ردايو "راك1" فإن المواجهة قد تنقل من الملعب بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الإقليم.

وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من السلطات الصحية في كتالونيا معلومات عن تفشي الفيروس في الإقليم.

وبحسب صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، فإن القرار سيتخذ على ضوء المعطيات والمعلومات التي ترسلها السلطات الصحية الكتالونية إلى اليويفا.

وينتظر البرسا رد الاتحاد الأوروبي بشأن إن كانت ستنقل المباراة من معقل الفريق أو ستقام فيه.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في فبراير/شباط الماضي بإيطاليا انتهت بالتعادل 1-1.