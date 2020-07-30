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في 38 من عمره.. زلاتان يحقق رقما غير مسبوق

"إيبرا" (يمين) جدد شبابه الكروي هذا الموسم (غيتي)
"إيبرا" (يمين) جدد شبابه الكروي هذا الموسم (غيتي)
30/7/2020

يبدو أن عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش جددت له شبابه الكروي، فاللاعب الذي عاد مجددا "للروسونيري" حقق رقما غير مسبوق وهو في الـ38 من عمره.

"فالسلطان" أصبح أول لاعب يسجل أكثر من 50 هدفا لميلان وإنتر، قطبي مدينة ميلانو.

وقد سجل زلاتان أمس هدفين في مرمى سامبدوريا وصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز الفريق اللومباردي 4-1.

يذكر أن إبراهيموفيتش الذي انضم للميلان في يناير/كانون الثاني الماضي، سجل 9 أهداف هذا الموسم ويبدو أنه سيستمر مع الميلان لموسم آخر على الأقل.

المصدر : الجزيرة

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أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الشكوك بشأن استمراره مع نادي ميلان الموسم المقبل، ووجه انتقادات لاذعة لإدارة الفريق، وقال إنه لا يعرف المدرب الألماني الجديد الذي يقترب من قيادة الفريق.

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