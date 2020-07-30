في 38 من عمره.. زلاتان يحقق رقما غير مسبوق

يبدو أن عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش جددت له شبابه الكروي، فاللاعب الذي عاد مجددا "للروسونيري" حقق رقما غير مسبوق وهو في الـ38 من عمره.

"فالسلطان" أصبح أول لاعب يسجل أكثر من 50 هدفا لميلان وإنتر، قطبي مدينة ميلانو.

وقد سجل زلاتان أمس هدفين في مرمى سامبدوريا وصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز الفريق اللومباردي 4-1.

يذكر أن إبراهيموفيتش الذي انضم للميلان في يناير/كانون الثاني الماضي، سجل 9 أهداف هذا الموسم ويبدو أنه سيستمر مع الميلان لموسم آخر على الأقل.