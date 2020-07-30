"غير مجدية تجاريا".. مجموعة تدعمها السعودية تنسحب من صفقة شراء نادي نيوكاسل

أعلنت مجموعة استثمارية يدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي -اليوم الخميس- أنها سحبت اهتمامها بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضافت المجموعة التي تضم "بي.سي.بي كابيتال بارتنرز" و"روبن برازرز" أن استغراق العملية فترة طويلة وحالة عدم اليقين التي تكتنف العالم جعلتا "الاستثمار المحتمل خطوة غير مجدية تجاريا".

وذكرت تقارير أن سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي قدمت عرضا للاستحواذ على نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (391.74 مليون دولار) من مالكه الحالي رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي.

وقالت المجموعة في بيان لشبكة سكاي سبورتس "مع احترامنا الكبير لعشاق نيوكاسل ومكانة النادي في عالم كرة القدم اتخذنا قرارا بسحب اهتمامنا بالاستحواذ على النادي".