بيرلو على خطى زيدان.. يوفنتوس يستنسخ طريقة ريال مدريد ويمهد لخلافته بعد ساري

يبدو أن نادي يوفنتوس الإيطالي يريد أن يستنسخ تجربة ريال مدريد مع مدربه الحالي زين الدين زيدان، حيث يسعى بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم لتكرار التجربة مع نجمه السابق أندريا بيرلو لخلافة ماوريسيو ساري مستقبلا.

أعلن نادي يوفنتوس اليوم الخميس أن صانع ألعابه السابق بيرلو (41 عاما) عاد إلى النادي مدربا لفريق تحت 23 عاما بالنادي.

ويتولى بيرلو المسؤولية خلفا للاعب خط الوسط السابق فابيو بيكيا، الأقل شهرة من بيرلو، والذي قاد الفريق الشاب للفوز بكأس إيطاليا لأندية الدرجة الثالثة هذا الموسم.

ويقود بيرلو الفريق في دوري الدرجة الثالثة للمحترفين الموسم المقبل.

وخاض بيرلو أربعة مواسم مع يوفنتوس ثم رحل عن صفوف الفريق في 2015، حيث لعب بعدها ثلاثة مواسم في صفوف فريق نيويورك سيتي الأميركي قبل اعتزاله في 2017.

وحقق بيرلو رقما قياسيا، حيث أسهم في فوز يوفنتوس بأول أربعة من الألقاب التسعة التي أحرزها الفريق في الدوري الإيطالي خلال المواسم التسعة الأخيرة، إضافة للقب كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر.

وكان بيرلو فاز سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ميلان مرتين، كما فاز مع ميلان بلقب واحد في الدوري الإيطالي ومثله في كل من كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي على مدار عشر سنوات قضاها مع الفريق.

وإضافة لهذا، فاز بيرلو مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

وحسم يوفنتوس لقب الدوري هذا الموسم قبل أيام، وذلك قبل آخر مرحلتين من المسابقة، ليكون الموسم التاسع على التوالي الذي يحتكر فيه لقب البطولة.

لكن أداء الفريق ونتائجه المتذبذبة جعلت الشكوك تحوم حول استمرار المدرب ماوريسيو ساري، الذي لم تظهر له أي لمسات مع الفريق الذي ساعده على التتويج باللقب تراجع الفرق المنافسة على القمة.

وكان ريال مدريد قد أسند مهمة تدريب فريقه الثاني "كاستيا" إلى زيدان في 2014، لينتقل منه إلى الفريق الأول عام 2016 ويسجل نجاحات مبهرة منها فوزه بدوري أبطال أوروبا أربع مرات حتى الآن.