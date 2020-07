بيرلو على خطى زيدان.. يوفنتوس يستنسخ طريقة ريال مدريد ويمهد لخلافته بعد ساري

يبدو أن نادي يوفنتوس الإيطالي يريد أن يستنسخ تجربة ريال مدريد مع مدربه الحالي زين الدين زيدان، حيث يسعى بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم لتكرار التجربة مع نجمه السابق أندريا بيرلو لخلافة ماوريسيو ساري مستقبلا.

أعلن نادي يوفنتوس اليوم الخميس أن صانع ألعابه السابق بيرلو (41 عاما) عاد إلى النادي مدربا لفريق تحت 23 عاما بالنادي.

OFFICIAL | @Pirlo_official is the new Under 23 coach.

Welcome 🔙, Coach Pirlo!https://t.co/yGGYuLj6N7 pic.twitter.com/j1potSZZIN

— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcen) July 30, 2020