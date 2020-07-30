العائدون من الإعارة.. صداع جديد لزيدان

بينما ينصبّ تركيز الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على إقصاء مانشستر سيتي ومواصلة مشواره في دوري الأبطال، يشكل موضوع العائدين من الإعارة صداعا جديدا لزيدان.

ويعمل الملكي على "تقليم" تشكيلة الفريق الأول للموسم المقبل والتخلص من عدة لاعبين ولكن يواجه معضلة جديدة تتمثل في عودة اللاعبين المعارين لفرق أخرى والذين يصل عددهم إلى عشرة.

وباع الريال بالفعل أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان وخافي سانشيز إلى ريال بلد الوليد وخورخي دي فروتوس إلى ليفانتي، وجنى من الصفقات نحو 48 مليون يورو.

ويحاول الميرينغي بيع مزيد من اللاعبين المعارين، لم يعد الفريق حاليا في حاجة إليهم.

أوديغارد وسيبايوس

النرويجي مارتن أوديغارد والإسباني داني سيبايوس اللاعبان الأكثر خبرة وجودة كروية بين المُعارين، فأوديغارد قد يمدد إعارته مع ريال سوسيداد لموسم آخر وكذلك قد يفعل سيبايوس مع أرسنال.

عودة الحارس ليونين

الكرواتي الشاب صاحب الـ21 من العمر غادر إلى بلد الوليد عندما بيع الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وجاء الفرنسي ألفونس أريولا من الفريق الباريسي كاحتياطي للحارس البلجيكي تيبو كورتوا ولكن أريولا يريد العودة مجددا للفريق الفرنسي، مما يفرض على زيدان استعادة ليونين ليكون الحارس رقم 2 في الملكي الموسم المقبل.

تعزيز الدفاع

من الصعب على الإسبانيين ألفارو أودريوزولا وجيسوس فاييغو وسيرجيو ريغيلون، إيجاد مكان لهم في تشكيلة ريال مدريد الموسم المقبل.

وبعد موسم متواضع مع بايرن ميونيخ، قد يعود أودريوزولا كاحتياطي للظهير داني كاربخال.

أما ريغيلون فقدم موسما مميزا مع إشبيلية ولن يكون لديه أي فرصة للعب في مركز الظهير الأيسر بوجود الفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي مارسيلو.

أما فاييغو فلم يحظ بدقائق لعب كثيرة الموسم المنصرم سواء مع وولفرهامبتون الإنجليزي أو غرناطة.

ميسي الياباني

لا مكان للياباني تاكيفوسا كوبو في تشكيلة ريال مدريد للموسم المقبل خاصة أنه لا يملك الجنسية الأوروبية. واللاعب مطلوب من أكثر من فريق على سبيل الإعارة بينها إشبيلية وغرناطة.

هداف الركلات الحرة

الإسباني أوسكار رودريغيز اللاعب الذي قد يأتي بالأموال لخزينة الميرينغي هذا الصيف، إضافة لتسجيله تسعة أهداف لليغانيس هذا الموسم.

ويتصدر فياريال السباق لخطف اللاعب المختص بتسجيل الركلات الحرة، كما أن خيتافي وميلان وإشبيلية ترغب بضمه.

الإسباني بورخا مايورال سجل ثمانية أهداف لليفانتي هذا الموسم ومطلوب من عدة فرق، وقد يعود للريال في حال باع "لوس بلانكوس" المهاجم الصربي لوكا يوفيتش هذا الصيف.