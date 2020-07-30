انسحابات بالجملة.. بطولات التنس الكبرى في مهب كورونا

انسحبت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم من بطولة أميركا المفتوحة للتنس -التي من المقرر أن تبدأ في نيويورك نهاية الشهر المقبل- بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وذكرت بارتي (24 عاما) -في بيان اليوم الخميس- أنها لا تشعر بالارتياح للسفر خلال الوباء.

وأوضحت "أنا وفريقي قررنا ألا نسافر لأميركا وبطولتي غرب وجنوب أميركا المفتوحة، وبطولة أميركا المفتوحة هذا العام".

وأضاف "أعشق الحدثين، لذلك كان هذا قرارا صعبا، لكن لا تزال هناك مخاطر كبيرة موجودة بسبب فيروس كورونا، ولا أشعر براحة بوضعي أنا وفريقي في هذا الموقف".

وأصبحت بارتي أكبر اسم حتى الآن ينسحب من البطولة التي تعد أحدى البطولات الأربع الكبرى في العالم (غراند سلام) والتي من المقرر أن تقام بدون جمهور بداية من 31 الشهر المقبل حتى 13 سبتمبر/أيلول.

وقالت بطلة منافسات الفردي إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستشارك في منافسات البطولات الأوروبية التي تقام خلال الفترة في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وتابعت بارتي "سأتخذ قراري بشأن بطولة فرنسا المفتوحة والبطولات الأوروبية التابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات خلال الأسابيع المقبلة".

وهناك عدد كبير من اللاعبات الكبار أعربن عن مخاوفهن من السفر للولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا.

وخلال هذا الأسبوع انسحبت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم من بطولة باليرمو المفتوحة القادمة في إيطاليا بسبب قواعد الحجر الصحي، لكنها أشارت إلى أن لديها قلقا من السفر الدولي جوا في هذا التوقيت.

ويتوقع أيضا ألا تشارك اللاعبة الرومانية في بطولة أميركا المفتوحة.