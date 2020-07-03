8 لاعبين فوق الـ30 عاما.. برشلونة فريق "الكهول"

بطء في التحضير والتمرير، والارتداد وشن الهجمات، وضعف في اللياقة البدنية، كل هذا بات السمة الغالبة لبرشلونة هذا الموسم، وتحديدا منذ استئناف مباريات الليغا بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومما لا شك فيه أن الإدارة والمدرب كيكي سيتين يتحملان مسؤولية كبيرة، خاصة في موضوع التعاقدات التي كان آخرها الاستغناء عن البرازيلي آرثور ميلو صاحب الـ23 عاما ليوفنتوس، وضم البوسني ميراليم بيانتيش الذي تخطى عمره الـ30.

وكان هدف الصفقة ماديا بحتا لتعديل حسابات الفريق الكتالوني هذا الموسم، وخوفا من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأن النادي الكتالوني كان قريبا من خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وبالعودة إلى فريق "الكهول" فإنه بات يضم 8 لاعبين، جلهم من الأساسيين الذين تخطى عمر كل منهم الـ30 عاما، وفي مقدمة هؤلاء الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الـ33.