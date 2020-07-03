هل ركلة جزاء ريال مدريد صحيحة؟

في الدقيقة 78 من مواجهة ريال مدريد وضيفه خيتافي، اقتحم ظهير الملكي الإسباني داني كاربخال منطقة جزاء الضيوف متجاوزا المدافع ماتياس أوليفيرا الذي ارتكب عليه خطأ، ليمنح الحكم الريال ركلة الجزاء.

الركلة التي سجل منها الإسباني سيرجيو راموس هدف الفوز محققا النقاط الثلاث، لم تثر أي جدل أو يعترض عليها أحد، إذ احتسبها الحكم خوان مارتينيز وأكدها الفار.

وعن هذه اللقطة يقول خبير التحكيم الإسباني أوليفر أندوخار في راديو "ماركا" الإسبانية إن "الخطأ موجود وركلة الجزاء صحيحة، كاربخال دخل منطقة الجزاء ومدافع خيتافي أعاقه بشكل واضح".