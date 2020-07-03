لا مكافآت للاعبي ريال مدريد في حال التتويج بالدوري

يتجه نادي ريال مدريد بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تحقيق الفوز في 6 مباريات على التوالي منذ عودة المنافسات بعد التوقف الاضطراري بسبب تفشي فيروس كورونا، غير أن هذا التألق لن ترافقه مكافآت خاصة للاعبين.

واتفق اللاعبون مع إدارة النادي الملكي في وقت سابق على تخفيض أجورهم بنسبة 10%، مساهمة منهم في تخفيف الضغوط المالية التي يواجهها الفريق، بسبب الخسائر الناجمة عن توقف النشاط الرياضي وغياب الجماهير عن الملاعب.

وتضمن ذلك الاتفاق رفع نسبة التخفيض إلى 20% في حال عدم استئناف المباريات، وهو ما لم يحدث، كما وافق اللاعبون على عدم الحصول على أي مكافآت في حال التتويج بالدوري أو بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعبين تنازلوا بموجب الاتفاق عن مكافآت قد تصل إلى مليون يورو في حال التتويج بلقبي الليغا ودوري الأبطال.

ويبتعد النادي الملكي عن غريمه برشلونة بفارق 4 نقاط في صدارة الدوري الإسباني قبل 6 مراحل من ختام الموسم، وسيكون على موعد مع مواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس/آب المقبل، علما بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح النادي الإنجليزي 2-1.