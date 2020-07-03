غير سعيد ويريد المغادرة.. ميسي علّق مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة

تتراكم مشاكل البرسا الفنية والإدارية، وباتت تحتاج لحل قبل أن يخسر نجومه الواحد تلو الآخر، وفي مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير السعيد.

فعلاقته مع إدارة البرسا الحالية ليست على ما يرام، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت سجالات ونزاعات كثيرة بين الطرفين.

وبناء على كل ما سبق، كشف راديو "كادينا سير" الكتالوني أمس عن أن الساحر الأرجنتيني علّق مفاوضات تجديد عقده، وقد يرحل عن الكامب نو صيف 2021.

هذه المعلومات تجاهلها البرسا، ونفتها الإدارة، مؤكدة أنه لا علم لها بتغيير موقف ميسي من المفاوضات، وتوقعت أن الأمور تسير بشكل طبيعي.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن المفاوضات -إذا كانت عُلّقت بالفعل- ستستأنف، ولكن ميسي سينتظر ماذا سيحصل في المدى القريب في موضوعْي التشكيلة واللاعبين المزمع التعاقد معهم وهوية الفائز بانتخابات رئاسة الفريق الكتالوني المقبلة عام 2021.

وتتزامن هذه الانتخابات مع انتهاء عقد ميسي، الذي لديه بند يخوله الرحيل مجانا إلى أي فريق يريده يوم 30 يونيو/حزيران من كل عام، الذي يمتد إلى صيف الموسم المقبل.

ومن المفترض أن تشكل نتائج هذه الانتخابات عنصرا مهما في تمديد عقد ميسي من عدمه.

وكرر قائد منتخب الأرجنتين في أكثر من مناسبة رغبته في الاعتزال بقميص البرسا، النادي الذي وقع معه أول عقد عام 2005، وجدده 8 مرات.

يذكر أن صحيفة "إلباييس" الإسبانية كانت أول من سرب تفاصيل عقد ميسي، وأكد المعلومة زميله جيرارد بيكيه قائلا إنه "بعد كل ما قدمه ميسي للنادي فمن حقه أن يكون قادرا وحرا في تحديد مصيره ومستقبله".