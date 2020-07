شاهد.. نجم مانشستر سيتي رفض تحية ليفربول بالممر الشرفي

التزم لاعبو مانشستر سيتي بالوعد الذي قطعه مدربهم جوسيب غوارديولا، بتنظيم ممر شرفي للاعبي ليفربول المتوجين من الأسبوع الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي العريق.

وفي المباراة التي جمعت الفريقين أمس وفاز بها "السيتيزنز" برباعية نظيفة، بدا كأن جميع اللاعبين يصفقون لرجال المدرب يورغن كلوب، إلا أن التدقيق في الصور والفيديو يظهر أن البرتغالي برناردو سيلفا غرد خارج السرب ورفض التصفيق كبقية زملائه.

وأكثر من ذلك، لم يُبدِ سيلفا (25 عاما) اهتماما بمرور لاعبي "الريدز" وانشغل بشرب الماء من قارورته، كما ترك اللاعب بسرعة مكانه في الممر الشرفي وعاد إلى دكة البدلاء قبل أن يخرج جميع لاعبي ليفربول.

الفيديو لسيلفا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي واستدعى ردود فعل قاسية بينها:

Bernardo Silva was having absolutely none of that guard of honour for Liverpool 👏❌ pic.twitter.com/Be0lsk5OcZ

— Metro Sport (@Metro_Sport) July 2, 2020