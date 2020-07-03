البث الحي
كرة قدم

أودينيزي يعمق جراح روما ويضرب آماله في التأهل لأبطال أوروبا

روما يواصل السقوط في فخ الهزائم (غيتي)
روما يواصل السقوط في فخ الهزائم (غيتي)
2/7/2020

تغلب أودينيزي على روما 2-صفر، يوم الخميس، بالجولة الـ٢٩ من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقلل من فرص فريق العاصمة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدم كيفن لاسانيا بالهدف الأول لأودينيزي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله إيليا نيستروفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وأكمل روما المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه دييغو بيروتي في الدقيقة 29.

وبهذه النتيجة تضاءلت أمال روما في اللحاق بأحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة بفارق 12 نقطة خلف أتلانتا المنفرد تماما بالمركز الرابع.

وعلى الجانب الآخر رفع أودينيزي رصيده إلى 31 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ١٤.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

لماذا يرفض رونالدو تبادل قميصه مع لاعبي روما؟

منذ موسمين والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس يواجه فريق روما في الدوري الإيطالي، ولكن هناك قصة طريفة وفي الوقت نفسه غريبة تعود لعام 2007 كشفها "الدون" تشرح أسباب رفضه تبادل قميصه مع أي من لاعبي "جيالوروسي".

"ذئاب روما" يتنازلون عن رواتب 4 أشهر

تنازل لاعبو نادي روما الإيطالي لكرة القدم، عن رواتبهم لمدة 4 أشهر لصالح النادي لمساعدته في تجاوز الصعوبات التي تسبب بها تفشي فيروس كورنا المستجد.

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة