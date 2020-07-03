أودينيزي يعمق جراح روما ويضرب آماله في التأهل لأبطال أوروبا

تغلب أودينيزي على روما 2-صفر، يوم الخميس، بالجولة الـ٢٩ من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقلل من فرص فريق العاصمة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدم كيفن لاسانيا بالهدف الأول لأودينيزي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله إيليا نيستروفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وأكمل روما المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه دييغو بيروتي في الدقيقة 29.

وبهذه النتيجة تضاءلت أمال روما في اللحاق بأحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة بفارق 12 نقطة خلف أتلانتا المنفرد تماما بالمركز الرابع.

وعلى الجانب الآخر رفع أودينيزي رصيده إلى 31 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ١٤.