قبل مواجهة مان سيتي.. 4 قرارات مهمة على زيدان اتخاذها

عاد فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان إلى التدريبات تحضيرا لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 7 الشهر المقبل.

وعلى الملكي تخطي خسارته ذهابا في البرنابيو 2-1 للتقدم في البطولة المفضلة له، لكنه سيلعب من دون سيرجيو راموس قائده الذي طرد في مباراة الذهاب.

ومع حسم معظم اللاعبين الذين سيبدؤون في التشكيلة الأساسية، وهم الحارس تيبو كورتوا وداني كاربخال وإيدر ميليتاو وكاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيمة، تتبقى لزيدان 4 مراكز في التشكيلة الأساسية يجب حسم القرار بشأنها.

ميندي أم مارسيلو؟

الفرنسي فيرلاند ميندي قدم نفسه بشكل ممتاز هذا الموسم، خاصة بعد اسئتناف المباريات عقب توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا وسجل هدفه الأول لفريقه في الليغا، ولعب أساسيا في المباريات الأخيرة بسبب إصابة البرازيلي مارسيلو، لكن الأخير بدأ يتعافى وعاد إلى التدريبات، ويبدو أن زيدان سيختار مواطنه لمجاراة سرعة لاعبي مان سيتي.

إيسكو أم فالفيردي؟

إذا لعب "زيزو" بخطة 4-4-2 فإنه يحتاج الأوروغوياني فيدو فالفيردي أو الإسباني إيسكو للعب إلى جانب كاسيميرو وكروس ومودريتش، ففالفيردي يمنح الفريق مهام دفاعية أكثر، وإيسكو لاعب مهاري وخطير عندما تكون الكرة بحوزته.

هازارد أم فينيسيوس؟

عانى إيدن هازارد قائد منتخب بلجيكا من الإصابات وغاب كثيرا عن المباريات، وكان بديله في أغلب الأحيان الشاب البرازيلي فينيسيوس، غير أن البلجيكي تعافى من إصابته وبات جاهزا للمشاركة في المواجهة، لكن على زيدان التريث والتأكد من شفائه التام قبل إشراكه، وشارك البرازيلي في عدة مباريات وأثبت أنه بديل ناجح وجاهز في حال استدعاه زيدان للمشاركة كأساسي.

أسينسيو أم رورديغو؟

إذا لعب زيدان بخطة لعب 4-3-3 فإن عليه الاختيار بين الإسباني ماركو أسينسيو والبرازيلي رودريغو غويز، فاللاعبان مميزان وسجلا أهدافا حاسمة ويقدمان مستويات مميزة.