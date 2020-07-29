عشرات ملايين اليوروهات.. خسائر فرق البريميرليغ من مباريات الأشباح

لم يفقد مانشستر سيتي هذا الموسم فقط لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه كان أبرز الخاسرين ماليا بسبب إقامة مباريات البطولة من دون جماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب موقع "بيزنس ريسكيو إكسبرت" (businessrescueexpert) البريطاني المتخصص، فإن مان سيتي خسر من "مباريات الأشباح" أكثر من 26 مليون يورو، ولسوء حظ الفريق فإنه لعب 6 مباريات على أرضه بعد استئناف البطولة أي أنه لم يجن أي جنيه إسترليني من هذه المباريات.

وحل ثانيا اليونايتد قطب مدينة مانشستر بخسائر وصلت لنحو 20 مليون يورو.

ووصل مجموع خسائر الفرق العشرين إلى نحو 336.5 مليون يورو.

واحتسب الموقع المتخصص أسعار الطعام والشراب وغيرها من النشاطات التي تجرى قبل المباريات وخلالها في ملاعب الفرق التي تكون صاحبة الاستضافة.

ورغم فوزه باللقب هذا الموسم فإن ليفربول حل ثالثا في قائمة الخاسرين ماليا بسبب عدم حضور الجماهير: