تقارير عن وصولها لحائط مسدود.. هل تتدخل الحكومة البريطانية باستحواذ السعودية على نيوكاسل؟

قال وزير الرياضة البريطاني إن العرض السعودي للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد شأن خاص بكرة القدم، ورغم أنه "يراقب" القضية فإنه لا يتدخل فيها.

ويفحص مجلس إدارة رابطة الدوري الممتاز عرض الاستحواذ كجزء من "اختبار الملاك والمديرين" الذي يقيّم مدى أهلية الملاك الجدد قانونيا وماليا للانضمام إلى ملاك أندية المسابقة.

وقال وزير الرياضة نايجل هادلستون لمحطة سكاي سبورتس "لا أشعر براحة على الإطلاق بشأن مستوى التوقعات حول تدخل الحكومة في أمور تتعلق بقرارات خاصة بكرة القدم بوضوح شديد".

وأضاف "توجد فحوص بالطبع خلال أي عملية استحواذ من هذا النوع، وأعتقد أن هذا مناسب بالتأكيد".

وكشف "أتابع العملية، لكن القرار يخص الأشخاص المعنيين، ولن يكون من الملائم بالنسبة لي التدخل في هذا المستوى".

ودعا ستيف بروس مدرب نيوكاسل إلى الوضوح في عرض الاستحواذ، ليتسنى للنادي البدء في التخطيط للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "تلغراف" (Telegraph) البريطانية أنه رغم قبول مايك آشلي المالك الحالي لنيوكاسل بيع النادي للسعودية مقابل 375 مليون دولار منذ أبريل/نيسان الماضي فإن الاتهامات الكثيرة الموجهة للمملكة -والتي وصلت إلى البرلمان البريطاني- جمدت الصفقة التي كان متوقعا أن تبرم خلال بضعة أسابيع.

وكشفت الصحيفة أن مرور 17 أسبوعا دون إتمام الصفقة دفع آشلي لليأس منها، وجعله يدخل منذ بداية الشهر الجاري في محادثات مع رجل الأعمال الأميركي هنري موريس الذي أعلن رغبته في شراء نيوكاسل أيضا، مشيرة إلى حرية مالك النادي الإنجليزي في بيعه إلى مشتر آخر، خاصة أن صفقة استحواذ السعودية تضمنت دفع وديعة أصبحت منتهية الصلاحية، مما أوصلها إلى طريق مسدود.