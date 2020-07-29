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الملكي يتربع على عرش أغلى العلامات الكروية في العالم

ريال مدريد فقد 13.8% من قيمة علامة فريقه لكنه بقي في الصدارة (رويترز)
ريال مدريد فقد 13.8% من قيمة علامة فريقه لكنه بقي في الصدارة (رويترز)
29/7/2020

رغم تراجع قيمة علامة ريال مدريد السوقية بسبب فيروس كورونا فإن الفريق الملكي حافظ على تصدره قائمة أعلى العلامات الكروية في العالم بحسب دراسة أجرتها "براند فاينانس" (Brand Finance).

وتراجعت قمية الميرينغي 13.8% لتصبح مليارا و419 مليون يورو، وحل برشلونة في المركز الثاني بفارق بسيط لكن مع فارق أن البرسا نجح في الوقوف بمواجهة تداعيات كورونا، وزادت قيمة علامته الكروية 1.4%.

  1. ريال مدريد: مليار و419 مليون يورو (-13.8%)
  2. برشلونة: مليار و413 مليون يورو (+1.4%)
  3. مانشستر يونايتد: مليار و317 مليون يورو (-10.4%)
  4. ليفربول: مليار و262 مليون يورو (+6%)
  5. مانشستر سيتي: مليار و124 مليون يورو (-10.4%)
  6. بايرن ميونيخ: مليار و560 ألف يورو (-19.6%)
  7. باريس سان جيرمان: 967 مليون يورو (+5.8%)
  8. تشلسي: 949 مليون يورو (-1.9%)
  9. توتنهام: 784 مليون يورو (+3.3%)
  10. أرسنال: 719 مليون يورو (-18.8%)
المصدر : مواقع إلكترونية

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