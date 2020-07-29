الملكي يتربع على عرش أغلى العلامات الكروية في العالم

رغم تراجع قيمة علامة ريال مدريد السوقية بسبب فيروس كورونا فإن الفريق الملكي حافظ على تصدره قائمة أعلى العلامات الكروية في العالم بحسب دراسة أجرتها "براند فاينانس" (Brand Finance).

وتراجعت قمية الميرينغي 13.8% لتصبح مليارا و419 مليون يورو، وحل برشلونة في المركز الثاني بفارق بسيط لكن مع فارق أن البرسا نجح في الوقوف بمواجهة تداعيات كورونا، وزادت قيمة علامته الكروية 1.4%.