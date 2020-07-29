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الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد وملعب نهائي درع المجتمع بين ليفربول وبطل الكأس

مانشستر سيتي فاز بلقب "درع المجتمع" الموسم الماضي (غيتي)
مانشستر سيتي فاز بلقب "درع المجتمع" الموسم الماضي (غيتي)
29/7/2020

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مباراة درع المجتمع ستقام في ملعب ويمبلي يوم 29 أغسطس/آب المقبل قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز.

وسيلتقي ليفربول بطل الدوري الممتاز مع أرسنال أو تشلسي طرفي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يقام يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه ربما يسمح للجماهير بحضور المباراة التي تمهد لانطلاق الدوري الممتاز يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفاز مانشستر سيتي بلقب "درع المجتمع" الموسم الماضي عقب فوزه على ليفربول 5-4 بركلات الترجيح.

المصدر : رويترز

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