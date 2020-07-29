إلغاء موسم الدوري الجزائري بسبب كورونا ومنح اللقب لشباب بلوزداد

قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء إن الاتحاد الوطني لكرة القدم قرر عدم استكمال موسم 2020/2019 من دوري الدرجة الأولى، ومنح اللقب للمتصدر شباب بلوزداد.

وعقد الاتحاد الجزائري للعبة اجتماعا طارئا اليوم لحسم مصير المسابقة وسط جائحة كوفيد-19 بعد توقف الموسم منذ مارس/آذار الماضي.

وكان شباب بلوزداد يتصدر الدوري برصيد 40 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط على وفاق سطيف ومولودية الجزائر، قبل توقف المسابقة.

وخرجت جماهير شباب بلوزداد في عدة مظاهرات للمطالبة بتتويج فريقها باللقب، كما انضم إليها العديد من المسؤولين في الأندية والاتحاد الجزائري.