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إلغاء موسم الدوري الجزائري بسبب كورونا ومنح اللقب لشباب بلوزداد

جماهير شباب بلوزداد طالبت باللقب للفريق واستجاب الاتحاد (مواقع التواصل)
جماهير شباب بلوزداد طالبت باللقب للفريق واستجاب الاتحاد (مواقع التواصل)
29/7/2020

قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء إن الاتحاد الوطني لكرة القدم قرر عدم استكمال موسم 2020/2019 من دوري الدرجة الأولى، ومنح اللقب للمتصدر شباب بلوزداد.

وعقد الاتحاد الجزائري للعبة اجتماعا طارئا اليوم لحسم مصير المسابقة وسط جائحة كوفيد-19 بعد توقف الموسم منذ مارس/آذار الماضي.

وكان شباب بلوزداد يتصدر الدوري برصيد 40 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط على وفاق سطيف ومولودية الجزائر، قبل توقف المسابقة.

وخرجت جماهير شباب بلوزداد في عدة مظاهرات للمطالبة بتتويج فريقها باللقب، كما انضم إليها العديد من المسؤولين في الأندية والاتحاد الجزائري.

المصدر : رويترز
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