كورونا السبب.. كونكاكاف يعدل نظام التأهل لكأس العالم 2022 في قطر

كشف اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) الستار مساء الاثنين عن النظام المعدل للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بعد تأثر النظام المعتاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم تقسيم النظام الجديد -الذي يشارك فيه جميع أعضاء الاتحاد والبالغ عددهم 35 منتخبا- إلى 3 أدوار، على أن يقام الدور الأول في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني بين المنتخبات ذات التصنيف من السادس وحتى 35 وفقا لتصنيف يوليو/تموز الحالي، وتقسم المنتخبات إلى 6 مجموعات تضم كل منها 5 فرق.

وينطلق الدور الثاني في مارس/آذار 2021، حيث يلعب أصحاب الصدارة في المجموعات الست لتحديد المتأهلين إلى الدور الأخير.

وسينضم الفائزون في الدور الثاني إلى أعلى 5 منتخبات تصنيفا في الكونكاكاف، وهي: المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا وجاميكا وهندوراس. ويقام الدور الأخير بنظام الذهاب والإياب على أن يلعب كل منتخب 14 مباراة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الدور الأخير -الذي ينطلق في يونيو/حزيران 2021- إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الرابع التصفيات العالمية التي تقام في يونيو/حزيران 2022.

وقال رئيس الكونكاكاف فيكتور مونتالياني إن النظام الجديد فيه خطة بديلة من بينها إعادة تحديد مواعيد مباريات خلال فترة التوقف الدولي للاتحاد الدولي (فيفا)، لو حدث أي أمر متعلق بفيروس كورونا.

وأضاف -في مؤتمر عبر الهاتف- "وضعنا بعض الآليات التي تساعدنا على اللجوء لبدائل لو كنا بحاجة إلى ذلك، لكن إذا بدأ عام 2021 مثل 2020 فاعتقد أن عالم كرة القدم يجب عليه إعادة التفكير في بدائل وليس الكونكاكاف فقط".

وفي المعتاد، يقام الدور الأخير لتصفيات الكونكاكاف بمشاركة 6 منتخبات، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الرابع التصفيات العالمية.